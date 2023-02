Messerattacke nach Betonmischer-Unfall: Prozessbeginn Wegen einer Messerattacke auf einen Lastwagenfahrer nach einem Unfall mit einer Radfahrerin kommt ein 48-Jähriger am Dienstag (10.00 Uhr) vor das Berliner La... dpa

ARCHIV - Ein Relief über dem Eingang zum Kriminalgericht Moabit stellt die Göttin Justitia mit verbundenen Augen dar. Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Berlin -Wegen einer Messerattacke auf einen Lastwagenfahrer nach einem Unfall mit einer Radfahrerin kommt ein 48-Jähriger am Dienstag (10.00 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Der Betonmischer hatte Ende Oktober 2022 im Ortsteil Wilmersdorf die 44 Jahre alte Radfahrerin überrollt. Sie starb wenig später in einem Krankenhaus. Unmittelbar nach dem Unfall soll der Beschuldigte, ein Obdachloser, den Fahrer mit einem Klappmesser in die Brust gestochen haben.