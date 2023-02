Messerattacke nach Unfall: Beschuldigter gesteht Im Fall einer Messerattacke auf einen Fahrer unmittelbar nach einem tödlichen Betonmischer-Unfall mit einer Radfahrerin hat der Angeklagte vor dem Berliner L... dpa

ARCHIV - Ein Relief über dem Eingang zum Kriminalgericht Moabit stellt die Göttin Justitia mit verbundenen Augen dar. Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Berlin (dpa) – -Im Fall einer Messerattacke auf einen Fahrer unmittelbar nach einem tödlichen Betonmischer-Unfall mit einer Radfahrerin hat der Angeklagte vor dem Berliner Landgericht gestanden. Er habe gedacht, der Fahrer habe den Unfall mit Absicht herbeigeführt, sagte der 48-Jährige zu Prozessbeginn am Dienstag. „Ich wollte ihn stechen“, gab der Mann zu, der zum Tatzeitpunkt keinen festen Wohnsitz hatte. Die Staatsanwaltschaft strebt in dem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung die weitere Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.