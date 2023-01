Messerattacke nach Unfall: Mann soll in Psychiatrie Der Mann, der nach dem Betonmischer-Unfall mit einer toten Radfahrerin in Berlin den Lkw-Fahrer mit einem Messer schwer verletzt haben soll, soll in einer Ps... dpa

Berlin -Der Mann, der nach dem Betonmischer-Unfall mit einer toten Radfahrerin in Berlin den Lkw-Fahrer mit einem Messer schwer verletzt haben soll, soll in einer Psychiatrie untergebracht werden. Nach einem vorläufigen Gutachten liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der 48-Jährige wegen einer schweren psychischen Erkrankung bei der Tat schuldunfähig war, wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Demnach strebt die Behörde ein Sicherungsverfahren mit dem Ziel der weiteren Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.