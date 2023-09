Messerattacken in Schöneberg und Spandau: Zwei Männer schwer verletzt

Zwei Männer sind in der Nacht zu Samstag bei Messerattacken in Berlin-Schöneberg und Berlin-Spandau schwer verletzt worden. Am S-Bahnhof Schöneberg wurde ein Mann mit drei Messerstichen verletzt. Das schwer verletzte Opfer musste daraufhin notoperiert werden. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen werden von der Bundespolizei geführt, da sich die Messerattacke an einem Bahnhof ereignete.

Eine weitere Attacke ereignete sich in der Gartenfelder Straße Ecke Simonring in Spandau, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort fanden die Einsatzkräfte gegen 4 Uhr einen schwer verletzten 46-jährigen Mann auf. Er kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei bestehe auch bei ihm keine Lebensgefahr. Wer für die gefährliche Körperverletzung verantwortlich ist, ist demnach Teil der laufenden Ermittlungen.