Messergewalt in Berlin: Junge Männer auf Alexanderplatz verletzt

Auf dem Berliner Alexanderplatz wurden am Freitag zwei 20-jährige Männer mit einem Messer verletzt. Die Polizei konnte kurz darauf Verdächtige festnehmen.

Am Freitagabend wurden zwei junge Männer in Berlin-Mitte mit einem Messer attackiert und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei 20-Jährige gemeinsam mit einem 17-Jährigen auf dem Alexanderplatz in Richtung S-Bahnhof unterwegs, als sie plötzlich von sechs bis acht Männern angepöbelt wurden.

Kurz darauf wurde das Trio dann körperlich angegriffen. Dabei erlitt einer der 20-Jährigen eine stark blutende Schnittverletzung im Gesicht und sein gleichaltriger Bekannter eine oberflächliche Stichverletzung am Rücken. Der Jugendliche blieb nach den Angaben unverletzt. Der Rettungsdienst wurde zur Alex-Wache alarmiert, nachdem sich die Verletzten dort gemeldet hatten. Der am Rücken Verletzte wurde ambulant behandelt, der im Gesicht Verletzte musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Tatverdächtige gehen der Polizei ins Netz

Polizeibeamte stellten kurz nach der Anzeigenerstattung in Höhe der Sankt Marienkirche zwei 19-jährige Männer fest, die nach Angaben des Trios zu der angreifenden Gruppe gehörten. Die Ordnungshüter nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide entlassen. Die Ermittlungen dauern an.