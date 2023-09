Messerstecherei auf der Sonnenallee in Neukölln: Drei Verletzte

Bei einer Messerstecherei auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln sind am Dienstagabend drei Männer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung bestätigte, waren mindestens vier Personen an der Ecke Sonnenallee/Geygerstraße in einen Streit geraten. Im Laufe der Auseinandersetzung sei dann ein Messer gezückt worden.

Die Polizisten trafen nach eigener Aussage gegen 21.15 Uhr auf einen 31-Jährigen, der mehrere Stichverletzungen, vermutlich durch ein Messer, im Bereich der Arme, Hände und Beine aufwies. In der Sonnenallee trafen die Beamten dann auf einen 23-Jährigen, der bei der Auseinandersetzung ebenfalls mit Stichen an den Beinen und einer Schnittwunde an einem Arm verletzt worden ist. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht, der 23-Jährige für eine ambulante, der 31-Jährige für eine stationäre Behandlung.

Nach Messerstecherei: Zwei 23-Jährige vorläufig festgenommen

Ein 32-jähriger Mann meldete sich bei der medizinischen Erstversorgung am Ort und schilderte seine Erlebnisse. Demnach soll er bei dem Streit durch den verletzten und einen weiteren 23-Jährigen attackiert und verletzt worden sein. Der 32-Jährige erlitt dabei Schürfwunden an den Knien und ein Hämatom im Nasenbereich, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben die beiden 23-Jährigen vorerst fest. Nach der Klärung der Identität konnten sie wieder gehen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu dem Fall.