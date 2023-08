Messerstecherei in Gesundbrunnen: Zwei Männer verletzt

In Berlin-Gesundbrunnen sind in der Nacht von Freitag zu Samstag zwei Männer mit einem Messer verletzt worden. Die beiden 24 und 23 Jahre alten Männer sollen gegen 3 Uhr in der Stettiner Straße mit anderen Männern in einen Streit geraten sein. Dabei sollen die beiden mit einem Messer attackiert worden sein, teilte die Polizei der Berliner Zeitung am Samstag mit.

Der 24-Jährige wurde mit einer Stichverletzung am Gesäß in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Der 23-Jährige wurde wegen einer Stichverletzung im Oberschenkel sowie wegen eines Hämatoms im Gesicht ambulant versorgt. Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt. Die Polizei teilte mit, dass es sich um familiäre Streitigkeiten handeln könnte.