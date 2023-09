Messerstechereien in Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg: Verletzte

Bei einer Reihe von Streitigkeiten sind in Berlin mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Wie die Polizei mitteilte, erlitt in Berlin-Marzahn in der Märkischen Allee auf dem Vorplatz zu einem Vergnügungscenter ein 32-Jähriger bei einem Streit Stichverletzungen im linken Rippenbereich. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte zwei 40 und 22 Jahre alte Verdächtige festnehmen. Ein weiterer Verdächtiger ist flüchtig.

Am Abend stach ein Unbekannter am U-Bahnhof Wuhletal in Hellersdorf in einer U-Bahn der Linie 5 mit einem Messer auf einen 36-Jährigen ein. Die Verletzungen erwiesen sich als lebensbedrohlich. Ein Fahrgast war dazwischen gegangen, so dass der Unbekannte abließ. Der Tatverdächtige floh an der nächste Bahnstation.

Bei einer weiteren Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in Berlin-Lichtenberg auf einem Parkplatz an der Landsberger Allee erlitt ein 27-jähriger Mann ebenso schwere Stich- und Schnittverletzungen, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste.