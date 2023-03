Messerstich: Jugendlicher wird intensivmedizinisch behandelt Ein Jugendlicher ist nach einem Streit in Berlin-Moabit von einem Messerstich schwer verletzt worden. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er... dpa

Berlin -Ein Jugendlicher ist nach einem Streit in Berlin-Moabit von einem Messerstich schwer verletzt worden. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er intensivmedizinisch betreut wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Lebensgefahr soll demnach nicht bestehen.