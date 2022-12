Messis Bischt: Anwalt bietet eine Million Dollar für den Umhang

Ein Jurist aus dem Oman will das transparente Gewand von Argentiniens Superstar kaufen. Das Symbol „für Ritterlichkeit und Weisheit“ sei ihm viel Geld wert.

Lionel Messi wird in der frisch überreichten Bischt von Fifa-Präsident Gianni Infantio in Richtung seines Teams geschoben. Der Emir von Katar freut sich. Imago/Richard Callis

Ein Anwalt aus dem Oman will Fußball-Superstar Lionel Messi für viel Geld den Bischt abkaufen, den er nach dem siegreichen WM-Finale bei der Siegerehrung überreicht bekommen hat. „Der Bischt ist ein Symbol für Ritterlichkeit und Weisheit. Ich biete eine Million Dollar für diesen Bischt“, schrieb Ahmed Al Barwani, ein Anwalt und Parlamentsabgeordneter aus dem Oman, bei Twitter.

Katars Staatsoberhaupt Emir Tamim bin Hamad Al Thani hatte Messi das transparente Edelgewand namens Bischt zur Siegerehrung umgelegt. Vor allem im Westen wurde kritisiert, dass die Jubelbilder der Argentinier nach ihrem Sieg gegen Frankreich damit nicht mehr nur den neuen Weltmeistern gehörten - sondern auch dem Gastgeberland. In der arabischen Welt haben Nutzer in den sozialen Netzwerken mit Verwunderung auf die Kritik reagiert.

Der Bischt ist ein Symbol für viele Dinge

„Ich war im Stadion und habe den Moment live miterlebt, als der Emir von Katar Messi die Bischt überreichte“, sagte Al Barwani The National: „Dieser Moment hat der Welt gezeigt, dass wir hier sind und das unsere Kultur ist.“ Der Bischt sei ein Symbol für viele Dinge, darunter „Weisheit, Tapferkeit, Integrität, Großzügigkeit und Authentizität. Und, was am wichtigsten ist, es zeigt, wer wir sind“, sagte Al Barwani.

Wenn er mit seinem Angebot erfolgreich sein sollte, will er den Bischt nicht selber tragen, sondern er ausgestellt werden, „um an diesen Moment des Stolzes zu erinnern und uns zu helfen, ihn wieder zu erleben“.

Vor allem in Deutschland war die WM-Vergabe an Katar äußerst umstritten. Der Golfstaat steht unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen regelmäßig in der Kritik. Dem Land wird vorgeworfen, sein Image mit Sport-Ereignissen wie der WM aufpolieren zu wollen.

Ein Bischt ist ein traditioneller Umhang, den Männer in den Golfstaaten und im Iran zu besonderen Anlässen anziehen.