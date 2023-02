Metalfans küren Rammstein-Song zu bestem Lied für Beerdigungen

Die Berliner Band Rammstein hat schon so einige Preise gewonnen, nun gibt es noch einen obendrauf: den für den besten Song für Beerdigungen. Das niederländische Musikmagazin Metalfan.nl hatte seine Leser gefragt: „Wenn deine Zeit gekommen ist, welchen Song hättest du gerne bei deiner Beerdigung gespielt?“

Es habe viele Abstimmungen und eine Flut von Reaktionen gegeben, so das Magazin. Mehrere hundert Metal-Fans hätten mitgemacht. Nicht auf der Liste der Songs, die zur Abstimmung stand, war das Lied „Adieu“ von Rammstein.

„Allerdings wurde ‚Adieu‘ so oft von euch in den Kommentaren auf Facebook und in der Umfrage erwähnt, dass dieser Song die Umfrage gewonnen hat“, schrieb Metalfan.nl nach der Umfrage. Auf Platz zwei landete „Highway To Hell“ von AC/DC, auf Platz drei „À Tout Le Monde“ von Megadeth.