Der im Exil lebende russische Kultautor Dmitry Glukhovsky („Metro 2033“) ist zu acht Jahren Straflager verurteilt worden. Ein Moskauer Gericht befand den 44-Jährigen bereits am Montag wegen der angeblichen Verbreitung von „Falschnachrichten“ über Russlands Armee für schuldig, wie die Agentur Interfax meldete. Der 44-Jährige war während der Urteilsverkündigung in Moskau nicht anwesend.

Glukhovsky, der bereits seit Jahren die autoritäre Politik von Kremlchef Wladimir Putin anprangert, hatte in sozialen Netzwerken den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf kritisiert.

Nach Putin-Kritik: Glukhovsky als „ausländischer Agent“ gebrandmarkt

Eine Rückkehr nach Russland ist für den Science-Fiction-Autor, der im vergangenen Jahr das Buch „Geschichten aus der Heimat“ herausbrachte und der im Exil in Spanien lebt, damit in absehbarer Zeit quasi ausgeschlossen. Er war bereits zuvor in seiner Heimat vom Machtapparat als „ausländischer Agent“ gebrandmarkt worden. Seit Kriegsbeginn haben die Repressionen gegen Oppositionelle und Andersdenkende in Russland stark zugenommen.