Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 330 Kilometern pro Stunde ist Hurrikan „Otis“ in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in der Nähe des mexikanischen Badeorts Acapulco auf Land getroffen. Die Kommunikation mit der Region sei völlig zusammengebrochen, sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador am Mittwoch. Das ganze Ausmaß der Schäden sei deshalb noch schwer abzuschätzen.



Das Nationale Hurrikanzentrum der USA (NHC) hatte „Otis“ kurz vor seiner Ankunft auf die höchste Hurrikan-Kategorie 5 heraufgestuft und vor „katastrophalen Schäden“ in den betroffenen Küstengebieten gewarnt. Innerhalb von nur etwa zwölf Stunden hatte sich „Otis“ von einem Tropensturm zu einem extrem gefährlichen Hurrikan entwickelt. „Den Aufzeichnungen zufolge entwickelt sich selten ein Hurrikan so schnell und mit solcher Kraft“, sagte López Obrador in einer Pressekonferenz.

Für den Küstenabschnitt zwischen Punta Maldonado und Zihuatanejo galt eine Hurrikan-Warnung. Der mexikanische Zivilschutz meldete im Bundesstaat Guerrero, in dem auch Acapulco liegt, Stromausfälle als Folge des Sturms. Nach Angaben des staatlichen Anbieters CFE fiel der Strom bei 500.000 Anschlüssen aus. Die Stromversorgung wurde inzwischen teilweise wiederhergestellt.



Der Zivilschutz rief die dortigen Bewohner auf, Schutz zu suchen und sich von Fenstern fernzuhalten, da diese bersten könnten. Um die Akkus der Mobiltelefone zu schonen, sollte die Menschen besser die Nachrichten auf Batterie-Radios verfolgen. López Obrador appellierte an die Menschen, Notunterkünfte aufzusuchen und sich von Flüssen, Bächen und Schluchten fernzuhalten.



Zudem warnten die Behörden vor sehr heftigem Regen und bis zu zehn Meter hohen Wellen auf dem Meer. In Acapulco patrouillierten Soldaten an der Strandpromenade, die Schulen blieben geschlossen und Notunterkünfte waren vorbereitet.

Hurrikan „Otis“: Überschwemmungen und Erdrutsche

Örtliche Medien berichteten von Überschwemmungen in Küstengegenden, abgedeckten Dächern und umgestürzten Bäumen. Nach Angaben des Präsidenten kam es auch zu Erdrutschen an Landstraßen und Schäden an einem Militärflughafen. Berichte über Todesopfer lagen zunächst nicht vor. In den sozialen Netzwerken berichteten Urlauber von kaputten Fensterscheiben in Hotels in Acapulco.

Über Land verlor „Otis“ an Kraft und zog als Hurrikan der Kategorie 1 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde weiter, wie der mexikanische Wetterdienst mitteilte. „Otis“ soll sich den Meteorologen zufolge im Laufe des Tages über der gebirgigen Region auflösen, aber weiterhin für starke Regen sorgen.

Laut NHC hat der Hurrikan das Potenzial, „katastrophale“ Schäden anzurichten. Bei heftigem und andauerndem Regen kommt es im Süden von Mexiko häufig zu Erdrutschen und Überschwemmungen, die Todesopfer und erhebliche Schäden verursachen können. Am 9. Oktober 1997 war in Acapulco der Hurrikan „Paulina“ der Kategorie vier auf Land getroffen. Damals kamen mehr als 200 Menschen ums Leben.