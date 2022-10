Mexiko wappnet sich gegen Hurrikan „Roslyn“ Hurrikanwarnung in Mexiko: „Roslyn“ wird wohl bald auf die Pazifikküste treffen. Auch Urlaubsorte sind betroffen. dpa

Erst vor kurzem erreichte der Hurrikan «Orlene» Mexiko, jetzt soll schon der nächste Sturm folgen. Fernando Llano/AP/dpa

Manzanillo -Hurrikan „Roslyn“ zieht auf die Pazifikküste von Mexiko zu. Das Zentrum des Wirbelsturms lag am Samstag rund 250 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Manzanillo im Bundesstaat Colima, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte. Der Hurrikan der Kategorie 3 zog mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde Richtung Nordwesten. „Roslyn“ dürfte weiter an Stärke gewinnen und am Sonntag im Bundesstaat Nayarit auf Land treffen.