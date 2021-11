Berlin - Erst am Dienstagnachmittag hat der Berliner Senat schärfere Corona-Maßnahmen wie 2G und 2G-plus beschlossen. Doch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält das noch nicht für ausreichend. Er spricht sich für eine Impfpflicht aus.

„In der Situation, in der wir jetzt sind, sind wir durch die vielen Ungeimpften. Und deswegen, so schwer es mir fällt, sage ich an der Stelle auch: Ich glaube wir werden um eine Impfpflicht nicht mehr drumrumkommen“, sagte Müller in der RBB-Abendschau. „Denn nur die Impfung sichert dauerhaft ab, dass wir alles so erleben können, wie wir es wollen. Die hohe Anzahl der Ungeimpften verhindert immer wieder diesen Schritt der Normalität.“

Einen Impfzwang werde es aber nicht geben, sagte Müller. Niemand werde mit der Polizei zur Impfung gezwungen. Eine Impflicht sei aber ein Impfangebot, das Konsequenzen nach sich ziehe, wenn man es nicht annimmt.

Müller schließt Verschärfung des Teil-Lockdowns nicht aus

Auch eine Verschärfung des Teil-Lockdowns werde nicht ausgeschlossen. Mögliche kommende Schritte könnten weitere Einschränkungen der Kontaktmöglichkeiten sein, so Müller. Mit den aktuell beschlossenen Maßnahmen werde aber angestrebt, das noch zu verhindern. Aber: „Es ist nicht mehr tragbar, immer wieder die Geimpften mit zu bestrafen für die Unvernunft der Ungeimpften.“

Auch Ministerpräsidenten mehrerer anderer Bundesländer hatten sich zuletzt für eine Impfpflicht ausgesprochen, darunter der bayerische Regierungschef Markus Söder (CSU) und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält die derzeitige Debatte indes für nicht zielführend. „Sie löst unser akutes aktuelles Problem nicht“, sagte er im Deutschlandfunk. „Wir brechen diese Welle ja nicht mit einer verpflichtenden Impfung.“ Denn die Wirkung käme viel zu spät.