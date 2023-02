Michael Myers aus den „Halloween“-Filmen: George P. Wilbur ist tot

Der US-Stuntman und Schauspieler George P. Wilbur ist tot. Zuschauern war er vor allem für seine Darstellung des Michael Myers in mehreren „Halloween“-Filmen bekannt. Wilbur wurde 81 Jahre alt.

Seinen Tod teilte Christopher Durand, der mit Wilbur in den Halloween-Filmen spielte, laut dem britischen Mirror auf Facebook mit. Er schrieb: „George P. Wilbur ist letzte Nacht verstorben. George, du warst eine Klasse und sehr beliebt. Du wirst vermisst werden.“

George P. Wilbur wurde 81 Jahre alt. Picturelux/imago

George P. Wilbur: Der gruselige Masken-Mörder aus „Halloween“

George P. Wilbur startete seine Filmkarriere 1966 mit einer Komparsenrolle in „El Dorado“. In „Halloween IV - Michael Myers kehrt zurück“ (1988) und „Halloween VI - Der Fluch des Michael Myers“ (1995) verkörperte er den gruseligen Mörder. In „Halloween V - Die Rache des Michael Myers“ war er Stuntman für den Darsteller Don Shanks zu sehen. „Halloween: Der Fluch des Michael Myers“-Drehbuchautor Daniel Farrands kommentierte: „Es ist sehr traurig, von Georges Tod zu hören. Er war so eine freundliche Seele und ein geliebtes Mitglied der Halloween-Familie.“

Insgesamt war George P. Wilbur an über 100 Fernseh- und Filmprojekten beteiligt, darunter auch „Stirb langsam“, „Poltergeist“ und „Das Schweigen der Lämmer“.