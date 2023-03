Michael Schulte: Die Zeit der Partynächte ist vorbei Verheiratet, zwei Kinder - da bekommt das Leben einen ganz anderen Rhythmus, einen ganz anderen Fokus. dpa

Berlin -Popsänger Michael Schulte (32) hat die Zeit von durchgefeierten Nächten hinter sich. „Ich bin da eigentlich rausgewachsen. Das geht sicher vielen Mittdreißigern so, dass man nicht mehr so viel in Clubs unterwegs ist. Wenn man zwei Kinder hat und vergeben ist, macht man das nicht mehr so oft“, sagte der Musiker aus Norddeutschland der Deutschen Presse-Agentur.