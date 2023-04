Michelin-Sterne für „Alte Überfahrt“ und „Kochzimmer“ Brandenburg bietet weiterhin zwei Restaurants mit einem der begehrten Michelin-Sterne. Das „Kochzimmer in der Gaststätte zur Ratswaage“ in Potsdam und das Re... dpa

ARCHIV - An der Wand eines Restaurants hängt ein Michelin-Schild. Daniel Löb/dpa/Symbolbild

Potsdam -Brandenburg bietet weiterhin zwei Restaurants mit einem der begehrten Michelin-Sterne. Das „Kochzimmer in der Gaststätte zur Ratswaage“ in Potsdam und das Restaurant „Alte Überfahrt“ in Werder an der Havel wurden auch in der neuen Ausgabe des Gourmetführers „Guide Michelin“ 2023 mit jeweils einem Stern ausgezeichnet. Das teilte der Verlag am Dienstag mit.