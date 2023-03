Microsoft stellt KI-Funktionen für Office-Anwendungen vor Vor gut einem Monat hat Microsoft seine Suchmaschine Bing mit künstlicher Intelligenz massiv aufgewertet und zur Jagd auf Google geblasen. Nun legt der weltgrößte Softwarekonzern nach. dpa

„Der nächste große Schritt in der Entwicklung der Art und Weise, wie wir mit Computern interagieren“: Microsoft-CEO Satya Nadella. Bernd von Jutrczenka/dpa

Redmond -Microsoft wird umfassende Funktionen künstlicher Intelligenz in seine Büro-Anwendungen integrieren. Das kündigte Konzernchef Satya Nadella in Redmond an. Mit dem „Microsoft 365 Copilot“ könnten Anwenderinnen und Anwender von Office-Programmen von den neuartigen KI-Funktionen profitieren, die seit Monaten in der IT-Welt für Aufsehen sorgen.