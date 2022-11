Microsoft Teams: Nutzer können in Meetings jetzt „Solitaire“ spielen

Microsoft Teams ist bisher für seine Chat- und Videokonferenz-Funktionen bekannt. Doch nun gibt es ein neues Zusatzprogramm: Mit „Spiele und Arbeit“ können Nutzer beliebte Computer-Spiele wie „Minesweeper“ oder „Solitaire“ über Teams spielen. Ziel ist jedoch nicht der Zeitvertreib bei langweiligen Meetings, wie Microsoft mitteilte. Stattdessen soll die Funktion dem Teambuilding dienen.

Die Spiele sind alle so konzipiert, dass die Nutzer gemeinsam miteinander spielen – wie beispielsweise bei „Minesweeper“. Bei dem Spiel „Icebreaker“ sollen sich die Kollegen gegenseitig besser kennen lernen können. Gerade in Zeiten des Homeoffice soll das Team auf der Arbeit nicht unter räumlicher Distanz leiden.

Wer die Funktion nutzen möchte, muss das Programm „Ricotta“ herunterladen, diese ist in der Rubrik „Apps“ zu finden. Daraufhin kann die Funktion entweder mit einer Person oder einem Team-Chat geteilt werden. In einem Chat zwischen zwei Personen sind nur Spiele wie „Tic-Tac-Toe“ oder „Vier Gewinnt“ möglich. In Chats mit mehreren Nutzern können dann auch „Minesweeper“ oder „Icebreaker“ gespielt werden.