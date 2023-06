Neuer Mietspiegel: Was Berliner jetzt wissen müssen

Der neue Mietspiegel für Berlin ist da. Die ortsübliche Vergleichsmiete steigt danach im Vergleich zum Mietspiegel 2021 um 5,4 Prozent – von 6,79 Euro je Quadratmeter Wohnfläche auf 7,16 Euro je Quadratmeter kalt. Das teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Donnerstag mit.

Mit dem neuen Mietspiegel eröffnen sich für die Vermieter neue Spielräume für Mieterhöhungen. Denn Vermieter dürfen die Miete in laufenden Verträgen nur dann erhöhen, wenn die ortsübliche Miete noch nicht erreicht ist. Wer das Limit bisher ausgeschöpft hatte, der darf die Miete nun weiter anheben. Rechtlich zulässig ist, die Miete um bis zu 15 Prozent in drei Jahren zu steigern.

Der Mietspiegel gibt Auskunft über die ortsübliche Miete von Wohnungen je nach Baualter, Größe, Lage und Ausstattung. Er dient Vermietern dazu, Mieterhöhungen zu begründen. Mieter können anhand der Preisübersicht prüfen, ob die Forderungen berechtigt sind. Der Mietspiegel gilt für rund 1,5 Millionen Mietwohnungen. Er gilt nicht für Sozialwohnungen und Einfamilienhäuser.

Anders als geplant basiert der Mietspiegel 2023 nicht auf der Erhebung neuer Mietdaten. Grund dafür ist, dass die Auftragsvergabe für den Mietspiegel angefochten wurde, wodurch die pünktliche Erstellung des Werks bis zum Mai dieses Jahres nicht möglich war. Der nun gültige Mietspiegel ist deswegen kein sogenannter qualifizierter Mietspiegel, sondern nur ein einfacher Mietspiegel.

Die Miethöhen wurden nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf Grundlage des Mietspiegels von 2021 fortgeschrieben – anhand von Daten des Amtes für Statistik zur Entwicklung der Nettokaltmieten sowie der Entwicklung der Verbraucherpreise ohne der Preise für Nahrungsmittel und Energie.

Mieter- und Vermieterverbände wurden sich nicht einig

Mieter- und Vermieterverbände hatten zunächst über einen Verbände-Mietspiegel verhandelt. Weil sich beide Seiten nicht einig wurden, kam dieser aber nicht zustande. Deswegen wurde der Mietspiegel 2023 nun von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung festgesetzt. „Der Mietspiegel 2023 schafft Sicherheit, weil er die Entwicklung der letzten zwei Jahre bei den Miethöhen in Berlin plausibel widerspiegelt“, sagte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD). Der Mietspiegel 2023 ist laut Stadtentwicklungsverwaltung ein „Übergangs-Mietspiegel, um eine mietspiegellose Zeit in Berlin zu vermeiden“. Er gilt, bis der neue qualifizierte Mietspiegel 2024 im Mai nächsten Jahres veröffentlicht wird. Dieser ist den Angaben zufolge bereits in Arbeit.

Dass es sich bei dem neuen Mietspiegel um keinen qualifizierten Mietspiegel handelt, schmälert dessen Aussagekraft etwas. Denn ein qualifizierter Mietspiegel wird nach wissenschaftlichen Kriterien erarbeitet und gilt als Werk von besonderem Wert. Mieter- wie Vermieterverbände betonten dennoch am Donnerstag, wie wichtig es sei, dass es zumindest einen einfachen Mietspiegel gibt. Ohne ihn wären Vermieter mit großer Wahrscheinlichkeit dazu übergegangen, Mieterhöhungsverlangen mit Vergleichswohnungen oder Gutachten zu begründen, erklärte der Berliner Mieterverein – aus Sicht der Mieter wäre dies „die schlechtere Variante“ gewesen.

Maren Kern, die Chefin des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, sagte: „Wir gehen davon aus, dass unsere Mitgliedsunternehmen im Rahmen der Neuvermietungstätigkeit und bei Mieterhöhungen wie gewohnt in der Regel auf den Mietspiegel zurückgreifen werden.“

Mieterverein zeigt sich besorgt über mögliche Mieterhöhungen

Der Mietspiegel sei „grundsätzlich ein für beide Parteien leicht anzuwendendes, nachvollziehbares Instrument“ und habe damit „eine wichtige Befriedungsfunktion“, sagte Susanne Klabe, Geschäftsführerin des Immobilienverbandes BFW. „Doch das wird nicht immer und nicht in allen Streitfällen funktionieren“, glaubt Klabe. Anders als der qualifizierte Mietspiegel, sei der einfache Mietspiegel „nur begrenzt aussagekräftig und in Streitfällen weniger belastbar“. Trotzdem könne er „eine Grundlage sein, um die ortsübliche Vergleichsmiete abzuschätzen, bis es einen neuen, einen qualifizierten Mitspiegel gibt“.

Die Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins Wibke Werner blickt mit Sorge auf mögliche Mietsteigerungen. „Durch die Anpassung des Mietspiegels um 5,4 Prozent werden Mieterhöhungsspielräume eröffnet, die in Zeiten hoher Inflation, hoher Energiepreise und gestiegener Lebenshaltungskosten für die Mieter:innen eine hohe Belastung darstellen werden“, sagte Werner. Damit würden Mängel des Systems der ortsüblichen Vergleichsmiete sichtbar. „Denn die sinkende Reallohnentwicklung findet keine Berücksichtigung“, so Werner.

BBU-Chefin Maren Kern verwies dagegen auf die Situation der Wohnungsunternehmen. „Angesichts der hohen Inflation der Preise für Instandhaltung oder Modernisierung sowie der deutlich gestiegenen Zinsen sind Mietanpassungen unerlässlich, um die Bausubstanz der Wohnungen zu erhalten oder dringend notwendige Investitionen, beispielsweise in energetische Sanierungen, finanzieren zu können“, sagte Kern. „Gleichwohl werden die Unternehmen Erhöhungen weiterhin mit sozialem Augenmaß durchführen“, kündigte sie an.

Grüne fordern Mietrechtsreform auf Bundesebene

Die Grünen fordern unterdessen Gesetzesänderungen auf Bundesebene. „Eine Mietrechtsreform ist überfällig“, sagte die Abgeordnete Katrin Schmidberger. Notwendig sei ein temporärer Mietenstopp und eine Länderöffnungsklausel. Also die Möglichkeit, dass die Länder selbst über eine Mietenbegrenzung entscheiden. „Der soziale Frieden gerade in den Städten ist durch den angeheizten Mietmarkt in Gefahr“, sagt Schmidberger. „Hier darf die Bundesregierung nicht durch Untätigkeit das Problem weiter verschärfen.“ Unausgesprochener Adressat: FDP-Justizminister Marco Buschmann.



Der Mietspiegel samt Wohnlagenkarte und Mietentabelle ist auf der Internetseite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zu finden. Über einen Abfrageservice kann man dort auch die ortsübliche Miete für die eigene Wohnung ermitteln: https://www.berlin.de/mietspiegel



Fragen zum Mietspiegel werden über das Servicetelefon Miete unter der Rufnummer 030/901394777 sowie per Mail unter Mietspiegel@senstadt.berlin.de beantwortet.