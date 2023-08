Mieter tot nach Wohnungsbrand in Lichtenberg entdeckt

Berlin -In einer Wohnung in Berlin-Lichtenberg ist nach einem Feuer am Donnerstagmorgen der leblose Körper eines Mannes entdeckt worden. Eine Notärztin konnte in der Allee der Kosmonauten nur noch den Tod des 64 Jahre alten Mieters feststellen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten zunächst noch an. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte eine Zeugin gegen 4.30 Uhr Rauch und das Klirren einer berstenden Fensterscheibe aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses und verständigte die Einsatzkräfte.

