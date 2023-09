Das Auswärtige Amt hat sich auf X (ehemals Twitter) einen Schlagabtausch mit Tech-Milliardär Elon Musk geliefert. Zuvor hatte Musk auf dem Portal einen Seitenhieb gegen Deutschland beim Thema Migration ausgeteilt. Musk hatte dabei den Beitrag eines Nutzers geteilt, der auf eine Rettungsaktion von acht deutschen NGO-Schiffen im Mittelmeer aufmerksam machte und daraufhin eine Wahlempfehlung für die AfD aussprach.

„Derzeit sind acht deutsche NGO-Schiffe im Mittelmeer unterwegs, um illegale Einwanderer einzusammeln, die in Italien ausgeladen werden sollen. Diese NGOs werden von der deutschen Regierung subventioniert. Hoffen wir, dass die AfD die Wahlen gewinnt, um diesen europäischen Selbstmord zu stoppen“, hieß es in dem Beitrag, der am Freitag von Musk aufgegriffen wurde. Dazu schrieb der Tech-Milliardär: „Weiß die deutsche Öffentlichkeit davon?“ Kurz darauf konterte der Twitter-Account des Auswärtigen Amtes in Berlin auf Englisch: „Ja. Und das nennt man Leben retten.“



Für diese Reaktion erntete das Auswärtige Amt fast 30.000 Likes innerhalb der ersten Stunde. Auf Musks Beitrag hingegen reagierten in Deutschland vor allem Anhängerinnen und Anhänger der AfD.

AfD freut sich über X-Chef Musks Sparkurs beim Thema Falschinformation

Die AfD selbst teilte am Freitag einen Bericht des österreichischen Kuriers, in dem es um Stellenstreichungen bei X im Bereich Bekämpfung von Falschinformationen bei Wahlen auf dem sozialen Netzwerk geht. Dazu schreibt die AfD: „Es ist ein erfreuliches Zeichen, dass Elon Musk gegen Zensur- und Meinungsmanipulation bei X vorgeht“. Die Bürger bräuchten kein „betreutes Denken“, heißt es weiter.

Sein Beitrag zur Debatte um Rettungsaktionen im Mittelmeer war bereits das zweite Mal am Freitag, dass sich der Tesla-Chef mit dem Thema Migration beschäftigte. Nach einem Besuch an der mexikanischen Grenze am Donnerstag warnte Musk auf X vor der angeblichen Einwanderung „einiger ziemlich extremer“ Migranten in die USA. Er sei zu dem Besuch aufgebrochen, um einen „ungefilterten“ Blick auf die Migrationskrise zu werfen.