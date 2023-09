Bis zu 18 Monate Haft für illegale Einreisen: Italien beschließt härteres Durchgreifen gegen Flüchtlinge

Aufgrund der vielen Flüchtlinge hat der italienische Ministerrat am Montag grünes Licht gegeben, um härter gegen den Einwanderungsstrom vorzugehen. Demnach sollen Personen, die illegal nach Italien einreisen, bis zu 18 Monate lang in Aufnahmezentren festgehalten werden können, bevor sie zurückgeschickt werden. Die Ingewahrsamnahme beginnt mit sechs Monaten, die um weitere zwölf Monate verlängert werden kann. Das berichtet unter anderem die italienische Zeitung La Repubblica.

Die Höchstdauer der Inhaftierung von Asylbewerbern beträgt bereits zwölf Monate und wird, wie Palazzo Chigi ankündigte, „nicht geändert, sondern wird dank der Schaffung der notwendigen Zentren für alle, die illegal in Italien ankommen, einschließlich der Asylbewerber, wirksam“. Es werde zudem mit dem Bau neuer Eingänge für die Rückführung begonnen. Sie sollen sich den Angaben zufolge „an Orten mit sehr geringer Bevölkerungsdichte befinden, die leicht zu umzäunen und zu überwachen sind“.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigte weitere „außergewöhnliche Maßnahmen“ zur Eindämmung illegaler Migration an. Das Thema stand am Montag im Kabinett in Rom auf der Tagesordnung. Nächste Woche wird sich der Ministerrat laut Ankündigung mit der Frage der unbegleiteten Minderjährigen befassen: „Unser Ziel ist es, die echten Minderjährigen zu schützen, um zu vermeiden, dass, wie es jetzt geschieht, jeder mit einer einfachen Selbstbescheinigung in die für Minderjährige bestimmten Kreisläufe aufgenommen werden kann“, betonte Meloni bei der Eröffnung der Sitzung.

Die Lage auf der italienischen Insel Lampedusa war Anfang vergangener Woche außer Kontrolle geraten. Nachdem am Dienstag und Mittwoch insgesamt mehr als 7000 Menschen innerhalb weniger Stunden den Hafen der kleinen sizilianischen Insel erreicht hatten, befand sich das System der Erstaufnahmen bereits am Rande des Kollapses, 48 Stunden lang herrschte dort das Chaos. Die Inselregierung musste daraufhin den Notstand ausrufen.



Lampedusa liegt 190 Kilometer von der tunesischen Küstenstadt Sfax entfernt und gehört seit Jahren zu den Brennpunkten der Migration nach Europa.