Tesla-Chef Elon Musk hat am Donnerstag die Grenze zwischen den USA und Mexiko besucht, um einen „ungefilterten“ Blick auf die Migrationskrise zu werfen. Gemeinsam mit dem republikanischen Abgeordneten Tony Gonzales kam er nach Eagle Pass in Texas, einer Stadt, die vergangene Woche nach der Ankunft tausender Migranten den Notstand ausgerufen hatte.

Der in Südafrika geborene Musk, der einen Teil seines Besuchs auf seinem Kurznachrichtendienst X per Livestream übertrug, sagte, er sei selbst ein „Einwanderer in die Vereinigten Staaten“ und „extrem einwanderungsfreundlich“. „Das ist Echtzeit, ungefiltert“, fügte er hinzu. „Was Sie sehen, ist das, was ich sehe.“ Er glaube jedoch nicht, dass es Menschen erlaubt sein sollte, in die USA einzureisen, wenn sie „das Gesetz brechen“.

Went to the Eagle Pass border crossing to see what’s really going on pic.twitter.com/ADYY2XvAKT — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

„Um es klar zu sagen: Wir sind beide sehr für eine erweiterte, legale Einwanderung. Ich denke, dass wir jeden, der fleißig und ehrlich ist und wirklich zur Wirtschaft beiträgt, hereinlassen sollten“, sagte Musk. „Aber was wir hier sehen, sind in einigen Fällen einige ziemlich extreme Individuen, die durchkommen ... natürlich kann man nicht behaupten, dass alle so sind.“



Tausende von Migranten überqueren seit Tagen die Grenze in der Nähe von Eagle Pass und trotzen dabei den Stacheldrahtverhauen am Ufer des Rio Grande. Die US-Grenzbehörden haben allein in der ersten Septemberhälfte mehr als 142.000 Migrantenankünfte verzeichnet. Die Regierung von Joe Biden, dem von den Republikanern vorgeworfen wird, nicht genug zu tun, um den Migrantenstrom einzudämmen, kündigte vergangene Woche Maßnahmen zur Bewältigung des Anstiegs an, darunter die Entsendung von 800 Soldaten. 2500 Mitglieder der Nationalgarde patrouillieren bereits an der Grenze.

Musks Livestream wurde bisher von über 34 Millionen Nutzern gesehen. Die Reaktionen sind gemischt. Manche machen sich über sein Outfit mit Sonnenbrille und Cowboyhut lustig. „Können Tesla-Bots in Zukunft die Grenze schützen?“, fragte ein Follower, andere schlugen vor, er solle für das Präsidentenamt kandidieren. „Unsere eigene Regierung und ihre Mainstream-Medien waren nicht in der Lage, diese Fragen für uns zu beantworten, also Hut ab vor Musk, der das getan hat, was unsere Politiker schon lange vorher hätten tun sollen“, schreibt eine Nutzerin.