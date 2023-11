Es dürfte eine lange Sitzung werden: Am Montag kommen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zu ihrem halbjährlichen Spitzentreffen zusammen. Zentrales Thema: die Migrationspolitik. Schwierigster Punkt dürfte dabei die Länder-Forderung nach mehr Geld für die Flüchtlingsversorgung sein. In anderen Bereichen hat es aber durchaus bereits eine Annäherung gegeben. Die Lage:

Dauerhaft mehr Geld vom Bund für Flüchtlingsversorgung

Die Länder verlangen dauerhaft eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten. Scholz hat sich schon bereit erklärt, künftig wieder eine Pauschale pro Geflüchtetem und Jahr zu zahlen. Aus Sicht der Länder sind für diesen „atmenden Deckel“ die bisher vom Bund in Aussicht gestellten 5000 Euro pro Flüchtling jedoch viel zu wenig.



Bei ihrem Treffen Mitte Oktober forderten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten „mindestens 10.500 Euro pro Person und Jahr“. Zudem verlangten die Länder die „vollständige Übernahme“ der Kosten der Unterkunft durch den Bund und eine Pauschale von 1,25 Milliarden Euro für sonstige Leistungen wie die Versorgung von unbegleiteten Minderjährigen. Die Bundesregierung verweist auf ohnehin schwierige Gespräche über den Haushalt 2024 und sieht keinen Spielraum für höhere Zahlungen.

Sachleistungen und Bezahlkarte statt Geld für Flüchtlinge

Geldzahlungen an Flüchtlinge werden insbesondere in der Union als Anreiz zur Flucht nach Deutschland gesehen. Die Bundesländer forderten Mitte Oktober, „Barauszahlungen konsequent durch Sachleistungen beziehungsweise eine Chip-Karte zu ersetzen“. Der Bund soll dabei die Voraussetzungen „zur Einführung einer bundesweit einheitlichen Bezahlkarte“ schaffen. Scholz ist offen für Vorschläge, Geldzahlungen an Flüchtlinge durch Sachleistungen zu ersetzen.



Die Bundesregierung betont aber, dass die Kommunen schon nach geltender Rechtslage auf Sachleistungen umstellen können. Diese scheuen aber vielfach einen höheren Verwaltungsaufwand. Bei der Forderung nach einer bundesweiten Lösung für eine Bezahlkarte hat der Bund seinerseits noch keine Bereitschaft erkennen lassen, dieses anspruchsvolle und mutmaßlich langwierige IT-Projekt zu übernehmen.

Leistungskürzungen für Asylbewerber

Einzelne Länder wie Bayern fordern vehement, die Sozialleistungen für Asylbewerber deutlich zu senken, um Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Staaten für Geflüchtete weniger attraktiv zu machen. Die Länder insgesamt sind hier vorsichtiger: Sie fordern lediglich eine Prüfung der Bundesregierung, „ob und wie eine Harmonisierung von kaufkraftbezogenen Sozialleistungsstandards in den EU-Mitgliedstaaten erreicht werden kann“.



Dies müsse „selbstverständlich unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“ erfolgen, heißt es in dem Länder-Papier von Mitte Oktober weiter. Denn Karlsruhe hatte vergangenes Jahr die 2019 beschlossene Leistungskürzung um pauschal zehn Prozent für alleinstehende Asylbewerber gekippt, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen. Die Verfassungsrichter sahen darin einen Verstoß gegen das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum.

Gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber

Die Länder wollen bei dem Spitzentreffen mit Scholz erreichen, „dass mehr Asylbewerber gemeinnützige Arbeit leisten“. Auch das unterstützt der Kanzler. Um dies einfacher zu machen, wäre allerdings eine Rechtsänderung nötig. Denn bisher müssen die Behörden prüfen, dass diese Arbeiten „zusätzlich“ verrichtet werden – also sonst nicht oder nicht in diesem Umfang erfolgen können. Dies soll auch verhindern, dass reguläres Personal entlassen wird und dann zu deutlich geringeren Kosten Asylbewerber beschäftigt werden.

Bereits angekündigte Maßnahmen des Bundes

Wie von den Ländern gefordert, hat die Bundesregierung nun auch stationäre Polizeikontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien eingeführt. Beschlossen hat das Kabinett zudem ein Paket, um Abschiebungen zu beschleunigen. Es sieht unter anderem mehr Durchsuchungsrechte für die Polizei und einen deutlich verlängerten Ausreisegewahrsam vor. Einig sind sich Bund und Länder gleichfalls schon lange, dass Asylverfahren beschleunigt werden müssen. Auf beiden Seiten fehlt es hier aber vielfach noch am nötigen Personal.