Mike Pence am 23. Juni bei einer Veranstaltung in Washington D.C. ABACAPRESS/imago

Mike Pence ist am Donnerstag Medienberichten zufolge für einen Überraschungsbesuch in die Ukraine gereist. In der Hauptstadt Kiew traf der ehemalige US-Vizepräsident unter Donald Trump von 2016 bis 2021 und Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2024 demnach den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er ist damit der erste republikanische Kandidat, der der vom Krieg gebeutelten Ukraine einen Besuch abstattet.

Der Nachrichtensendung NBC News sagte Pence, dass ihn das Erleben der Situation vor Ort in der Bereitschaft gestärkt habe, sich weiterhin für eine starke militärische Unterstützung des von Russland überfallenen Landes durch die USA einzusetzen. „Ich glaube wirklich dass wir jetzt, mehr denn je, Führer in unserem Land brauchen, die die Wichtigkeit der amerikanischen Führungsrolle in der Welt unterstreichen. Dass wir uns der nackten Aggression, die wir hier gesehen haben, entgegenstellen“, so Pence im Interview, das nach Angaben des US-Senders in dem Ort Moschtschun unweit von Kiew aufgenommen wurde. Der Krieg in der Ukraine sei „nicht unser Krieg, aber Freiheit ist unser Kampf“. Die Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland liege im nationalen Interesse der USA.

Mike Pence soll auch Butscha und Irpin besucht haben

Neben NBC berichtete auch CNN, dass Pence in Kiew mit dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammenkam. Er habe zudem Butscha und Irpin besucht. NBC veröffentlichte Fotos des Republikaners im Gespräch mit Anwohnern in Irpin und davon, wie er Blumen niederlegte.

Pence steht damit im Kontrast zu Donald Trump, dem er bis zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 treu zur Seite stand und der ebenfalls die republikanische Präsidentschaftskandidatur anstrebt. Trump hat die Ukraine-Hilfe der USA schon mehrfach in Frage gestellt, so wie auch Floridas Gouverneur Ron DeSantis, dem gegen Trump bisher die besten Chancen bei den republikanischen Vorwahlen eingeräumt werden.