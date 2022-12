Milde Temperaturen, frischer Wind und etwas Sonne

Potsdam (dpa/bb) – -Der Donnerstag startet in Berlin und Brandenburg vielerorts mit Wolken und örtlich etwas Regen. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf milde 10 bis 14 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Ab dem Mittag lockert es besonders im Süden etwas auf und die Sonne kommt durch die Wolkenlücken. Aus Südwesten weht ein mäßiger bis frischer Wind, mitunter böig.

In der Nacht zum Freitag wird es bedeckt und größtenteils trocken. In Berlin und im Norden Brandenburgs kann es kurze Schauer geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 4 Grad. Am Freitag wird es freundlich und sonnig bei Temperaturen von 7 bis 10 Grad. Zum Abend wird es von Westen her wolkiger.

In der Nacht zum Samstag fällt Regen, der Richtung Osten zieht. Die Tiefstwerte liegen um 6 Grad. An Silvester klettern die Temperaturen auf 13 bis 17 Grad. „Ein erneut ungewöhnlich milder Jahreswechsel“, meldete der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag. Es bleibt bewölkt und böig, im Norden kann es regnen.