Milde Temperaturen und etwas Sonne zum Wochenstart Mit vielen Wolken, etwas Sonne und milden Temperaturen starten Berlin und Brandenburg in die neue Woche. Dabei bleibt es meist trocken, wie der Deutsche Wett... dpa

dpatopbilder - ARCHIV - Ein Hund eilt seinem Herrchen (nicht im Bild) unter einem prächtig verfärbten Baum voraus. Uwe Zucchi/dpa/Symbolbild

Potsdam -Mit vielen Wolken, etwas Sonne und milden Temperaturen starten Berlin und Brandenburg in die neue Woche. Dabei bleibt es meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte. Nachdem am Montag die Wolken ostwärts abgezogen sind, werde es bei Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad zeitweise heiter. Einzelne Schauer am Nachmittag und Abend sind möglich.