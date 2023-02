Milder und feuchter Winter in Berlin und Brandenburg Der Winter in Berlin und Brandeburg verlief laut einer Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mild und feucht. Die Durchschnittstemperatur in den vergange... dpa

Berlin -Der Winter in Berlin und Brandeburg verlief laut einer Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mild und feucht. Die Durchschnittstemperatur in den vergangenen drei Monaten lag in Berlin bei milden 3,2 Grad Celsius, in Brandenburg bei 2,7 Grad Celsius. Die Statistik bezieht sich laut DWD auf den meteorologischen Winter, also die Monate Dezember, Januar und Februar.