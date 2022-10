Mildes Herbstwetter zum Wochenstart Der Herbst zeigt sich in Berlin und Brandenburg weiterhin sehr mild. Zum Start in die neue Woche können die Temperaturen stellenweise die 20-Grad-Marke errei... dpa

Die Sonne strahlt durch ein herbstlich verfärbtes Blatt. Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Potsdam/Berlin -Der Herbst zeigt sich in Berlin und Brandenburg weiterhin sehr mild. Zum Start in die neue Woche können die Temperaturen stellenweise die 20-Grad-Marke erreichen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mit. Bereits für Sonntag rechnen die Meteorologen demnach mit 18 Grad in der Hauptstadt und 20 Grad an der Elster. Nur in der Uckermark bleibt es mit 16 Grad etwas frischer.