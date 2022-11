Mildes, meist sonniges Wochenende erwartet - regional neblig Mildes Wochenende voraus: Vielerorts scheint am Samstag und Sonntag die Sonne. Wo es hingegen auch Nebel geben kann. dpa

Offenbach -In einigen Regionen neblig, ansonsten meist sonnig und mild - so lassen sich die Wetteraussichten für das Wochenende in Deutschland zusammenfassen. Am Samstag wird es nach Nebelauflösung bei Höchstwerten zwischen 11 und 18 Grad meist sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mitteilte.