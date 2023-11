Militär meldet: 30 Geschosse von Libanon aus auf Israel abgefeuert

Aus dem Libanon sind am Montag nach israelischen Militärangaben rund 30 Geschosse auf den Norden Israels abgefeuert worden. In mehreren Ortschaften gab es Raketenalarm. Die israelische Armee habe das Feuer erwidert und mit Artillerie auf die Orte geschossen, von denen der Beschuss kam, teilte das Militär mit. Fox News-Korrespondent Trey Yingst, der seit Wochen vor Ort in Israel ist, spricht von einer „signifikanten Eskalation“. Sirenen heulten demnach nördlich der Großstadt Haifa. Yingst schreibt weiter: „Israel antwortet jetzt.“

Die israelische Armee teilte am Montagabend mit, israelische Kampfjets hätten daraufhin Ziele der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah in dem nördlichen Nachbarland angegriffen. Darunter seien ein Waffenlager, Abschussrampen sowie Infrastruktur.

Der bewaffnete Arm der im Gazastreifen herrschenden Hamas bekannte sich zu den Angriffen vom Libanon aus. Sie habe die Städte Naharia und Haifa „mit 16 Raketen angegriffen“, teilte die Gruppierung im Libanon mit. Es handele sich um eine „Reaktion auf die Massaker und Aggression gegen unser Volk im Gazastreifen“.

🚨 Sirens sounding in northern Israel pic.twitter.com/KTRgiJ6FsU — Trey Yingst (@TreyYingst) November 6, 2023

Wie der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am Montagabend sagte, sind die Bodentruppen Israels bereits „tief in der Stadt Gaza“ im Einsatz. Am Sonntag hatte der Sprecher gesagt, die Stadt Gaza sei vollständig eingekreist. Man habe den Gazastreifen in zwei Hälften geteilt. In den vergangenen 24 Stunden seien mehrere Kommandeure der im Gazastreifen herrschenden Hamas getötet worden, sagte Hagari ferner. Zwei von ihnen seien Drahtzieher des Massakers in Israel am 7. Oktober gewesen.

Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist seit Kriegsbeginn vor einem Monat nach Angaben des Hamas-kontrollierten Gesundheitsministeriums auf mehr als 10.000 gestiegen. Darunter seien auch Tausende Frauen sowie Kinder und Jugendliche. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Hisbollah gilt als einflussreicher und schlagkräftiger als die Hamas

Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober nach einem Massaker der Hamas in Israel und darauf folgenden Gegenangriffen Israels hat sich die Lage an der Grenze zum Libanon zugespitzt. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006. Es kommt an der Grenze immer wieder zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah. Dabei gab es auf beiden Seiten Tote, darunter auch Zivilisten.

Die Hisbollah hat Verbindungen zur im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas, gilt aber als deutlich einflussreicher und schlagkräftiger. Zudem gilt sie als wichtigster nichtstaatlicher Verbündeter des Irans und zählt zur selbst ernannten „Widerstandsachse“, einer Front von Milizen mit dem Ziel, Irans Erzfeind Israel zu bekämpfen.