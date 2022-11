Militärökonom: Russland hat den Krieg bereits verloren

Laut Militärexperte Marcus Keupp ist eine Niederlage Russlands nur noch eine Frage der Zeit. Strategisch sei der Krieg in der Ukraine schon lange entschieden.

Ein Einwohner von Cherson küsst einen ukrainischen Soldaten auf die Wange. Der Rückzug der Russen aus Cherson war ein Meilenstein in der ukrainischen Gegenwehr gegen den Einmarsch Moskaus vor fast neun Monaten. Efrem Lukatsky/AP/dpa

Der bekannte Militärökonom Marcus Keupp hält eine Niederlage Russlands im mittlerweile fast neun Monate andauernden Angriffskrieg in der Ukraine für unvermeidlich. Eine endgültige Niederlage erwartet der Militärexperte im kommenden Jahr – „vielleicht im September oder Oktober“, wie Keupp in einem am Dienstag erschienenen Interview mit Zeit Online erklärte. „Es gibt keine militärischen Reserven mehr, mit denen der Kreml den Kriegsverlauf noch ändern kann. Ein Sieg der ukrainischen Streitkräfte ist nur noch eine Frage der Zeit.“

Im Grunde sei die von Kreml-Chef Wladimir Putin angeordnete „militärische Spezialoperation“ schon nach der russischen Niederlage vor Kiew Ende März zum Scheitern verurteilt gewesen. „Die ursprüngliche russische Invasionsarmee, die im Februar einmarschiert ist und aus professionellen Soldaten bestand, ist weitgehend aufgerieben“, so Keupp. „Der Rest dieser Truppen, die kampferfahren und gut ausgebildet sind, steht nun am Dnipro. Wenn es den Ukrainern gelingt, diese Verbände einzukesseln und gefangen zu nehmen, haben die Russen nichts mehr.“

Keupp: Ukrainer könnten auch die Krim zurückerobern

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte am vergangenen Mittwoch – nach mehreren Wochen, in denen die ukrainische Gegenoffensive immer mehr Erfolg gezeigt hatte – den Abzug der russischen Truppen aus dem südukrainischen Gebiet Cherson befohlen. Die Region, ebenso wie die gleichnamige Großstadt am Fluss Dnipro, ist für beide Kriegsparteien von enormer strategischer Bedeutung, da sie auf direktem Weg zwischen der ukrainischen Hauptstadt Kiew und der russisch besetzten Krim liegt.

Laut Keupp, der unter anderem als Dozent an der Militärakademie der ETH Zürich lehrt, ist Putins Rückzug aus Cherson ein weiteres Zeichen dafür, dass der Krieg strategisch bereits entschieden ist. Dagegen könne auch die russische Teilmobilmachung von über 300.000 Reservisten nichts ausrichten. Bei den eingezogenen Soldaten handele es sich durchweg um schlecht ausgebildete Kämpfer mit einer hohen Ausfallquote von 400 bis 600 Mann pro Tag.

Ein endgültiges Ende der Kampfhandlungen bedingt aus Sicht des Militärexperten jedoch den vollständigen Abzug aller russischen Truppen aus der Ukraine – auch von der bereits 2014 vom Kreml völkerrechtswidrig annektierten Krim. „Die Ukraine wird sicherlich kein Szenario akzeptieren, bei dem ein Teil ihres Staatsgebiets bei Russland bleibt“, erklärte Keupp. „Es gab bereits erfolgreiche Angriffe auf die Krim. Wenn die Ukrainer die Wasserversorgung und den Zugang kontrollieren, wird es für den Kreml eng.“