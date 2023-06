Die Youtuberin Raffaela Raab, die sich auf Instagram als militante Veganerin bezeichnet, hat in den sozialen Netzwerken Fleischesser mit dem Rammstein-Sänger Till Lindemann verglichen.

Lindemann werden seit Wochen sexuelle Übergriffe auf Frauen vorgeworfen, die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt. Der Künstler weist die Vorwürfe zurück, lässt sich anwaltlich vertreten. Raab schreibt auf Instagram: „Wer schlimm findet, was Rammstein angeblich gemacht hat, aber nicht vergan lebt, ist ein blutrünstiger Heuchler.“

Raffaela Raab auf Youtube: „Du bist schlimmer als Rammstein“

In dem Youtube-Video „Du bist schlimmer als Rammstein“führt Raab die Punkte aus, die Till Lindemann vorgeworfen werden. Sie nennt Betäubung, Vergewaltigung, Manipulation und Machtmissbrauch. Raab kommt zu dem umstrittenen Schluss, dass Fleischesser, die sich jetzt über Till Lindemann aufregen, genau dasselbe den Tieren antun. Die Vorwürfe, die Fleischesser Till Lindemann machen, könnten sie sich auch selbst machen. Das, was hinter der Rammstein-Bühne oder im Backstage-Bereich passiert sein könnte, passiere, so Raabs Bauptung, tagtäglich so ähnlich in den deutschen Schlachthöfen.

Für Till Lindemann soll die Casting-Direktorin Alena Makeeva junge Fans für die Backstage-Partys ausgewählt haben. In der Landwirtschaft gibt es die Judas -Ziege, die die Artgenossen zur Schlachtbank führe.

Die Reaktionen auf ihr Youtube-Video fallen sehr gemischt aus. Auf Instagram und Youtube wird Raffaela Raab für ihren Mut gelobt. Viele finden den Vergleich von Tieren und Menschen, gerade wenn es um sexuellen Missbrauch geht, eher unangemessen.