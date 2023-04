Milliardär Rupert Murdoch beendete vierte Ehe per E-Mail

Der Medienmilliardär beendete seine Ehe plötzlich via E-Mail. Laut einem Bericht erklärte der 92-Jährige in dem digitalen Brief, dass er noch viel zu tun habe.

Milliardären wird eine gewisse Extravaganz nachgesagt. Medienmogul Rupert Murdoch scheint dieses Klischee erneut zu bestätigen. Er ließ sich sich laut einem Bericht der Zeitschrift Vanity Fair von seiner Frau Jerry Hall per E-Mail scheiden. Es war bereits die vierte Ehe des 92-Jährigen.

Hall war von dieser Nachricht laut den Angaben offenbar überrumpelt. Sie wollte ihren Mann im Juni 2022 nämlich eigentlich auf ihrem Anwesen in Oxfordshire treffen. Tatsächlich erhielt sie dann eine überraschende Mail in der Murdoch erklärte: „Jerry, leider habe ich beschlossen, unsere Ehe zu beenden.“

Murdoch ist gesundheitlich angeschlagen

Murdoch schwelgte daraufhin wohl kurz in Erinnerung. „Wir hatten sicherlich einige schöne Zeiten, aber ich habe viel zu tun“, führte er aus und schloss damit ab, dass sich sein Anwalt umgehend mit ihr in Verbindung setzen würde. Ein Journalist der Zeitschrift bestätigte die Echtheit der digitalen Korrespondenz, Gabriel Sherman will das Dokument in Augenschein genommen haben.

Das Paar ließ sich daraufhin nach kurzer Zeit scheiden und betonte stets, eine freundschaftliche Beziehung zu pflegen. Ob dies tatsächlich der Fall ist, kann angezweifelt werden. Freunde von Hall, die in dem Artikel zu Wort kamen, behaupteten, dass sie „am Boden zerstört, wütend und gedemütigt“ war. Schließlich habe sie den betagten Murdoch, der eine Reihe gesundheitlicher Problemen hatte, gepflegt und sich mit ihm während der gesamten Corona-Pandemie isoliert.