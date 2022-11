Milliarden-Jackpot in den USA geknackt In den USA jubelt ein Rekord-Jackpot-Gewinner: Ganze zwei Milliarden US-Dollar sind ausgeschüttet worden. Die Ziehung lief nicht ganz ohne Verwirrung. dpa

New York -In den USA ist ein Jackpot der Lotterie Powerball in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar geknackt worden. Der siegreiche Spielschein sei im US-Bundesstaat Kalifornien gekauft worden, teilten die Veranstalter mit.