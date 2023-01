Milliardenschwerer Lotto-Jackpot in den USA Es geht nicht nur um Millionen, sondern um über eine Milliarde Dollar. Der Jackpot ist also prall gefüllt und kann möglicherweise am Freitag geknackt werden. dpa

Columbus -Lotto-Fieber in den USA: Der Jackpot der Lotterie Mega Millions ist auf rund 1,35 Milliarden Dollar (etwa 1,3 Milliarden Euro) angewachsen. Bei der Ziehung am Dienstag habe niemand die sechs richtigen Zahlen getippt, teilte die Lotteriegesellschaft am Mittwoch im Bundesstaat Ohio mit. Die nächste Chance, den nun zweitgrößten Jackpot in der Geschichte der Lotterie zu knacken, besteht am Freitag, den 13.