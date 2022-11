Millionen bejubeln traditionelle Thanksgiving-Parade Schon zum 96. Mal findet die von Macy's veranstaltete Parade zu Thanksgiving statt. Zahlreiche Zuschauer haben sich das Spektakel mit Tänzern, Ballons und St... dpa

Der Tom-Truthahn-Wagen während der Macy's Thanksgiving Day Parade am Central Park West. Jeenah Moon/AP/dpa

New York -Mit Musik, Stars und Riesen-Ballons sowie Zehntausenden jubelnden Zuschauern am Straßenrand ist heute wieder die traditionelle Thanksgiving-Parade durch die Straßen von New York gezogen.