Millionen-Betrug mit Corona-Testzentren: Anklage Ein 27-jähriger Mann soll den umfangreichen Betrug eines anderen Täters mit Corona-Testzentren in Berlin unterstützt und so zwei Millionen Euro eingenommen h... dpa

Berlin -Ein 27-jähriger Mann soll den umfangreichen Betrug eines anderen Täters mit Corona-Testzentren in Berlin unterstützt und so zwei Millionen Euro eingenommen haben. Gegen ihn wurde jetzt wegen Beihilfe zum gewerbs- und bandenmäßigen Betrug Anklage erhoben, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.