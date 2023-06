Millionen-Drogenhandel über EncroChat: Zwei Männer in Berlin verhaftet

Sichergestelltes hochreines Kokain: Bei mehreren Razzien wurden zwei mutmaßliche Drogenhändler in Berlin festgenommen.

Wegen Drogenhandels im Volumen von mehreren Millionen Euro haben Ermittler in Berlin einen 34-Jährigen und einen 43-Jährigen verhaftet. Wie die Polizei mitteilte, stehen sie in Verdacht, mit etwa einer Tonne Drogen gehandelt zu haben. Die Tatverdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft. Ein ebenfalls festgenommener 35-Jähriger darf zunächst auf freiem Fuß bleiben.

An den Durchsuchungen in Berlin und einem Ort in Brandenburg waren 70 Einsatzkräfte der Polizei sowie 20 Mitarbeiter des Zollfahndungsamts beteiligt. Mehrere scharfe Schusswaffen, darunter zwei Maschinenpistolen und ein Sturmgewehr, sowie Munition und ein Kilogramm Amphetamin wurden beschlagnahmt.

Den Männern wird vorgeworfen, von April bis Juni 2020 unter anderem mit Cannabis, Kokain und Crystal Meth gehandelt zu haben. Die Tatverdächtigen sollen die Drogen in den Niederlanden erworben haben, sie nach Deutschland geschmuggelt und letztlich in Berlin verkauft haben. Die Fahrten und der Weiterverkauf sollen mit kryptierten Handys des Anbieters EncroChat koordiniert worden sein. Die Polizei geht von einer Drogen-Gesamtmenge von bis zu über 1000 Kilogramm und einem Umsatz von mehreren Millionen Euro aus.