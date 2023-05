Der König und das Fernsehen: Millionen sehen Charles-Krönung im TV zu

Die ARD hat die Krönungszeremonie aus London am Samstag bereits ab 9.30 Uhr übertragen. Ein Millionenpublikum sah zu und blieb auch am Nachmittag noch dran.

Das Interesse an der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla war groß - sowohl in London als auch an den Fernsehbildschirmen. Chris Jackson/Getty Images Europ