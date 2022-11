In der Nähe der indonesischen Hauptstadt Jakarta bebt die Erde. Es gibt Tote und zerstörte Häuser, die Metropole bleibt aber weitgehend verschont.

Hunderte Verletzte: Über 40 Tote bei Erdbeben in Indonesien

Menschen halten sich im Freien auf, um Nachbeben zu entgehen . Ein Erdbeben der Stärke 5,6 erschütterte am Montag die westliche Provinz Westjava in Indonesien. dpa/XinHua/Xu Qin

Bei einem Erdbeben auf Indonesiens Hauptinsel Java sind am Montag nach vorläufigen Behördenangaben über 40 Menschen ums Leben gekommen und hunderte weitere verletzt worden. Bislang gebe es 44 Todesopfer, sagte der Sprecher der Stadtverwaltung der am stärksten betroffenen Stadt Cianjur der Nachrichtenagentur AFP. „Hunderte, vielleicht sogar tausende Häuser wurden zerstört.“

Zuvor hatte Cianjurs Behördenchef Herman Suherman dem Sender Metro TV gesagt, nach seinen Informationen seien allein in einem Krankenhaus fast 20 Todesopfer und mindestens 300 Verletzte gezählt worden.

Videos zeigen Schäden und Trümmer

Auf Videos in sozialen Netzwerken waren zusammengestürzte Gebäude und weinende Menschen zu sehen. Überall lagen Trümmer auf den Straßen.

#cianjur #Gempa hai kamu. smoga baik" aja disana ya. smoga mama bapak keluarga semua disana baik" aja :( pic.twitter.com/LCFLiyai0w — ラーマ (@candunyawa) November 21, 2022

Das Beben ereignete sich am Montagmittag (Ortszeit) in der Nähe der Hauptstadt Jakarta auf der Insel Java. Das Epizentrum befand sich einige Kilometer südwestlich der Stadt Cianjur. Hier gab es auch die größten Schäden.

In Indonesien bebt die Erde regelmäßig

Auch in Jakarta selbst war das Beben deutlich zu spüren. Hochhäuser schwankten, jedoch wurden in der Metropole keine schwereren Schäden gemeldet. Laut US-Erdbebenwarte (USGS) fand das Beben in einer Tiefe von zehn Kilometern statt. Eine Tsunami-Warnung gab es nicht.

Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Dort kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.