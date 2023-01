Bei einer Explosion in einer Moschee in Pakistan sind am Montag viele Menschen ums Leben gekommen.

Pakistan: Viele Tote und Verletzte bei Explosion in Moschee

Polizei und Rettungskräfte vor der Moschee in Peschawar

Polizei und Rettungskräfte vor der Moschee in Peschawar Maaz Ali/AFP

Bei einem mutmaßlichen Anschlag auf eine Moschee sind am Montag in Pakistan viele Menschen getötet worden. Ein Sprecher der Polizei berichtete der Deutschen Presse-Agentur von 27 Toten und von mehr als 140 Verletzten.

Die Explosion ereignete sich während des Mittagsgebets in der Großstadt Peschawar in einer Hochsicherheitszone. In dem Gebiet befinden sich viele Gebäude der Polizei. Ein Teil des Gebäudes sei zusammengebrochen.

Behörden gehen von einem Selbstmordanschlag aus. Premierminister Shehbaz Sharif sprach laut der staatlichen Nachrichtenagentur APP von einem Angriff. Demnach erklärte er, Terroristen wollten Panik in dem Land verbreiten.

Rettungswagen bringen die Opfer ins Krankenhaus. Abdul Majeed/AFP

Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Ende vergangenen Jahres hatten jedoch die pakistanischen Taliban – die unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan agieren – eine Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad aufgekündigt. Seither haben sie mehrere Anschläge für sich reklamiert.

In Pakistan ist die große Mehrheit der Bevölkerung von mehr als 230 Millionen Einwohnern muslimischen Glaubens. In der Großstadt Peschawar leben etwa zwei Millionen Menschen.

Viele Gläubige noch in Moschee eingeschlossen

Ein AFP-Journalist berichtete von Einsatzkräften, die Tote in einen Rettungswagen trugen. Demnach waren das Dach und die Wände der Moschee teilweise eingestürzt. Viele Gläubige waren laut Polizei noch in dem Gebäude eingeschlossen. Mit schweren Maschinen und mit Feuerwehr-Einsatzkräften wurde in den Trümmern nach Überlebenden gesucht.

„Ich bin hier vor Ort und die Rettungsarbeiten dauern an“, sagte Behördenvertreter Schafiullah Chan von der Regionalverwaltung, der von mindestens 25 Toten sprach. „Mehr Leichen werden herausgeholt. Derzeit ist es unsere Priorität, die Menschen zu retten, die unter Trümmern begraben sind.“