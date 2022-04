Bei einem Raketenangriff auf den Bahnhof von Kramatorsk im Osten der Ukraine sind nach Angaben der Bahngesellschaft mindestens 30 Menschen getötet und 100 weitere verletzt worden. Es handele sich um einen „gezielten Angriff auf die Passagier-Infrastruktur der Bahn und die Bewohner von Kramatorsk“, schrieb Bahn-Chef Alexander Kamyschin am Freitag auf Twitter.

Auch ein AFP-Reporter vor Ort sah nach dem Angriff am Freitag mindestens 20 Tote in Leichensäcken. Von dem Bahnhof aus fliehen seit Tagen tausende Menschen vor einem befürchteten russischen Großangriff auf die Ostukraine.

Vor dem Angriff hatte der AFP-Reporter am Morgen hunderte Menschen gesehen, die am Bahnhof auf einen Zug Richtung Westen warteten. Russland hat angekündigt, sich militärisch künftig auf die „Befreiung“ der Donbass-Region im Osten der Ukraine zu konzentrieren. Die Regionalbehörden hatten die Bewohner der Region daher aufgefordert, in Richtung Westen zu fliehen.

Überreste der Rakete wurden laut Angaben des Zentrums für strategische Kommunikation und Informationssicherheit beim Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine auf einer Rasenfläche in der Stadt gefunden. Es soll sich dabei um ein älteres Modell des Typs Tochka-U handeln. Auf der Rakete waren auf Russisch die Wörter За детей („Für die Kinder“) zu lesen. Bei den russischen Streitkräften, wie auch bei anderen Armeen, ist es üblich auf Raketen und Bomben Grußwörter zu schreiben.

Laut Angaben ukrainischer Medien sollen auf Telegram-Kanälen für den besetzten Donbas zunächst die russischen Kräfte Verantwortung für den Raketenangriff übernommen haben. Man habe erfolgreich einen Munitionszug der ukrainischen Streitkräfte angegriffen. Als erste Meldungen über tote Zivilisten am Bahnhof von Kramatorsk vermeldet wurden, wurde der Post jedoch gelöscht. Mittlerweile schieben die russischen Kräfte die Verantwortung für den Angriff den ukrainischen Streitkräften zu.