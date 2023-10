US-Bundesstaat Maine: Mindestens 18 Tote bei Schusswaffenangriffen - Großfahndung nach läuft

Bei dem Schusswaffenangriff in der Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind nach offiziellen Angaben mindestens 18 Menschen getötet worden. 13 weitere Menschen wurden verletzt, wie die Gouverneurin des Bundesstaates im Nordosten der USA, Janet Mills, am Donnerstag sagte. Sie warnte, der flüchtige Schütze sei „bewaffnet und gefährlich“.



Der von den Behörden als der 40-jährige Robert Card identifizierte Angreifer hatte am Mittwochabend mit einem halbautomatischen Gewehr in einem Bowlingcenter und anschließend in einer Bar das Feuer eröffnet. Der mutmaßliche Täter ist auch am Freitag weiterhin auf der Flucht. US-Medien hatten zwischenzeitlich berichtet, es habe 22 Tote und dutzende Verletzte gegeben.

Schütze von Lewiston: Robert Card war Ausbilder beim Militär

Die Polizei von Maine im Nordosten der USA erklärte im Onlinedienst Facebook, der Schütze halte sich in der Stadt Lewiston auf. Einsatzkräfte suchen mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. „Wir sind buchstäblich mit Hunderten Polizeibeamten im Einsatz“, sagte ein Polizeisprecher am späten Mittwochabend (Ortszeit). Laut Medienberichten soll es sich bei Robert Card um einen vom Militär trainierten Schusswaffenausbilder handeln. Zu möglichen Motiven ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei von Androscoggin County veröffentlichte Fotos, die einen Mann mit einer halbautomatischen Schusswaffe zeigen. Sie forderte alle Unternehmen auf, ihre Türen zu verschließen. Sie veröffentlichte auch ein Foto eines weißen Geländewagens und bat die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung des Fahrzeugs.

