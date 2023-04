Burkina Faso: Mindestens 24 Menschen bei Angriffen getötet

Bei zwei mutmaßlich dschihadistischen Angriffen sind in Burkina Faso mindestens 24 Menschen getötet worden. In einem Dorf des Departements Bittou nahe der Grenzen zu Togo und Ghana seien 16 Hilfssoldaten und vier Zivilisten ums Leben gekommen, teilte ein örtlicher Behördenvertreter am Mittwoch mit. Bei einem weiteren Angriff in derselben Region wurden einem Vertreter der Freiwilligenmiliz zufolge vier weitere Hilfssoldaten getötet.

Die Regierung in Ouagadougou wirbt seit Ende letzten Jahres verstärkt Zivilisten für den Kampf gegen die Dschihadisten im Land an. Zehntausende wurden in den vergangenen Monaten für die Freiwilligenmiliz rekrutiert.

Seit 2015 gibt es in Burkina Faso regelmäßig bewaffnete Angriffe von dschihadistischen Gruppen. Mehr als 10.000 Menschen wurden bei den Kämpfen getötet, zwei Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Vor zwei Wochen kamen bei einem Angriff bewaffneter Gruppen auf zwei Dörfer im Nordosten des Landes mindestens 44 Einwohner ums Leben.