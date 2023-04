Mindestens 26 Tote nach Tornados in den USA Zerstörte Häuser, umgekippte Autos, entwurzelte Bäume: Gleich mehrere Tornados wüten in Teilen der USA. Es gibt Tote und Verletzte. Erst wenige Tage zuvor ha... dpa

Ermittler inspizieren das Apollo-Theater in der Kleinstadt Belvidere im Bundesstaat Illinois, nachdem ein heftiger Sturm während eines Konzerts Schäden verursacht hat. Matt Marton/FR170980 AP/AP

Washington -Nach einer Serie heftiger Stürme und Tornados in den USA ist die Zahl der Todesopfer laut örtlichen Medien und Behörden auf mindestens 26 gestiegen. Zudem habe es Dutzende Verletzte gegeben. Allein im Bezirk McNairy im Bundesstaat Tennessee seien neun Tote zu beklagen, teilte das zuständige Sheriff-Büro am Samstagabend mit. Die Opfer seien in eingestürzten Gebäuden gefunden worden.