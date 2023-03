Mindestens 39 Tote bei Brand in Migrantenunterkunft Aus Protest gegen ihre mögliche Abschiebung aus Mexiko stecken Migranten ihre Matratzen in Brand. Das Feuer in der Migrantenunterkunft gerät außer Kontrolle.... dpa

HANDOUT - Rettungskräfte vor einem Migrantenunterkunft im mexikanischen Ciudad Juarez. Bei einem Brand starben dort etliche Menschen. ---/AP/dpa

Ciudad Juárez -Bei einem Brand in einer Migrantenunterkunft im Norden von Mexiko sind mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. 29 weitere Menschen seien bei dem Feuer in der Einrichtung in der Stadt Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA verletzt worden, teilte die mexikanische Einwanderungsbehörde (INM) am Dienstag mit.