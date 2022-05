dpa/Annette Riedl

Demonstranten auf der „Demonstration Schaut nicht weg! Solidarität mit Dilan und allen Betroffenen rassistischer Gewalt!“. Dilan wurde am 5. Februar an der Tramhaltestelle Greifswalder Straße rassistisch angegriffen. Obwohl viele Menschen an der Station anwesend waren, kam ihr niemand zu Hilfe.